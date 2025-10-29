Uila Sicilia | Più giornate per i lavoratori forestali anche dalla maggioranza all’Ars segnali positivi
“L’apertura di un gruppo di maggioranza, la Dc, all’aumento delle giornate di garanzia occupazionale per i forestali rappresenta un segnale positivo. Si somma significativamente agli impegni recentemente assunti dall’assessore all’Agricoltura, Luca Sammartino, e agli emendamenti già presentati. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Forestali Sicilia . Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil regionali chiedono di prevedere risorse per stabilizzazioni e ricambio generazionale. Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil Sicilia chiedono al governo regionale di “prevedere nella legge Finanziaria le risorse economiche ne Vai su Facebook
“Forestali, sì anche dalla maggioranza all’Ars all’aumento delle giornate lavorative”. La Uila Sicilia “soddisfatta” - “L’apertura di un gruppo di maggioranza, la Dc, all’aumento delle giornate di garanzia occupazionale per i forestali rappresenta un segnale positivo. Lo riporta blogsicilia.it
Forestali, più giornate di garanzia occupazionale. Uila: «Dalla Regione segnali positivi» - “L’apertura di un gruppo di maggioranza, la Dc, all’aumento delle giornate di garanzia occupazionale per i forestali rappresenta un segnale positivo. Come scrive gds.it
Uila Sicilia: “Più giornate per i lavoratori forestali, anche dalla maggioranza all’Ars segnali positivi” - “L’apertura di un gruppo di maggioranza, la Dc, all’aumento delle giornate di garanzia occupazionale per i forestali rappresenta un segnale positivo. mondopalermo.it scrive