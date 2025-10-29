Ugl | azioni concrete per la sicurezza sui treni regionali a tutela del personale

Arezzo, 29 ottobre 2025 – Azioni concrete per garantire la sicurezza sui treni regionali e tutelare il personale ferroviario. A richiederle è il sindacato UGL - Unione Generale del Lavoro di Arezzo che ha sollecitato un incontro alla Regione Toscana per evidenziare l’urgenza di mettere in atto un piano di interventi per riuscire, insieme alle altre istituzioni competenti, a prevenire episodi di molestie, aggressioni o violenze nei confronti degli operatori nei servizi pubblici. La stretta attualità del tema è testimoniata dal tentativo da parte di un passeggero di baciare una giovane capotreno sulla linea regionale Firenze-Roma, tra Montevarchi e Arezzo, con l’autore del gesto che è stato prontamente denunciato ma che è stato poi assolto con la formula “il fatto non sussiste”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ugl: azioni concrete per la sicurezza sui treni regionali a tutela del personale

