UeD Gianmarco difende Martina molto male | Ciro li asfalta bene

Gianmarco Steri a Uomini e Donne difende Martina De Ioannon, di fronte alle accuse di Ciro Solimeno. Ma lo fa molto male. Infatti, la maggior parte dei telespettatori si schiera dalla parte del napoletano, ritenendo che le cose non tornano. Tante cose non vanno bene in ciò che dice Gianmarco. Quest’ultimo accusa Ciro di usare i social network per parlare di Martina. Eppure proprio la De Ioannon ha usato Instagram e TikTok per rendere pubblica e nota la sua frequentazione con Steri. Possiamo dire che le dichiarazioni di Gianmarco, in difesa della ragazza, sono purtroppo contraddittorie e non convincono. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

Contenuti che potrebbero interessarti

Ciro, Cristina e Gianmarco fanno il loro ingresso nello studio di #UominieDonne… Tutti sintonizzati su Canale 5? Vai su Facebook

Uomini e Donne, 28 ottobre: confronto shock tra Ciro, Cristina e Gianmarco, Martina De Ioannon assente - Confronto in cui volano accuse e colpi bassi nella registrazione del 28 ottobre di Uomini e Donne: Ciro, Cristina e Gianmarco si dicono tutto, mentre Martina ... Secondo alfemminile.com

Maria De Filippi difende Martina De Ioannon e Gianmarco Steri a Uomini e Donne/ “Non ha commesso un reato…” - Maria De Filippi non critica alcuni gesti di Martina De Ioannon a Uomini e Donne e poi sferra una lancia in favore di Gianmarco Steri. Come scrive ilsussidiario.net

Uomini e Donne, puntata speciale per il confronto: Ciro, Cristina e Gianmarco ci sono. Martina diserta - Puntata speciale quella di oggi di Uomini e Donne con l'atteso confronto tra Ciro, Gianmarco e Cristina. ultimenotizieflash.com scrive