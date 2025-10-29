Ue Mattarella | Carenza di un’azione comune adeguata indebolisce tutti non possiamo permettercelo

(Adnkronos) – "L'Euro, insieme alla Bce che ne tutela la stabilità, è uno dei simboli più tangibili e avanzati del processo di integrazione del nostro Continente avviato quasi settant'anni fa con i Trattati di Roma". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando a Firenze i componenti del Consiglio direttivo della Bce. "Il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Argomenti simili trattati di recente

$Mattarella oggi ha elencato gli ostacoli a far sì che il diritto alla salute sia universale: farmaci salvavita troppo costosi, popolazione invecchiata e carenza di medici e infermieri. - X Vai su X

Delitto Mattarella, Waterloo delle istituzioni | Anziani in bicicletta, non sempre si può | Interventi Pnrr che sembrano sprechi Vai su Facebook

Ue, Mattarella: "Carenza di un'azione comune adeguata indebolisce tutti, non possiamo permettercelo" - indebolisce tutti, si traduce in una minor capacità di rispondere alle necessità dei cittadini, in una progressiva ... Segnala adnkronos.com

Ue: Mattarella, “più che mai cruciale perché abbiano più forza a livello internazionale pace, rispetto dei diritti umani, libertà fondamentali, Stato di diritto” - “Il ruolo dell’Unione europea è più che mai cruciale perché abbiano più forza a livello internazionale la promozione della pace, il rispetto dei diritti umani, la garanzia delle libertà fondamentali, ... Secondo agensir.it

Ue: Mattarella, 'Kazakhistan ponte con Asia' - "Infrastrutture, trasporti, costruzioni, settore estrattivo costituiscono ambiti di lavoro congiunto, che investono anche l'Unione europea e rivestono assoluta priorità ... iltempo.it scrive