Ue Mattarella al board Bce | Ritrovi slancio e coraggio

“ Occorre ritrovare lo slancio e il coraggio che animarono i grandi passaggi istituzionali del processo di integrazione europea fino all’adozione della moneta unica. È urgente accelerare”. Di fronte all’intero board della Bce, riunito nella cornice di palazzo Corsini a Firenze, Sergio Mattarella suona l’ennesima sveglia all’Europa. Il capo dello Stato parte da lontano, individua nell’euro – e nella Bce “che ne tutela la stabilità” – “ uno dei simboli più tangibili e avanzati del processo di integrazione del nostro continente” e parla di un “grande e decisivo passo in avanti, frutto di coraggio e di visione”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ue, Mattarella al board Bce: “Ritrovi slancio e coraggio”

Contenuti che potrebbero interessarti

Palermo: arresti domiciliari per ex funzionario di Polizia legati all’omicidio Mattarella #Mattarella #PiersantiMattarella Stato Quotidiano Forum StatoQuotidiano Foggia - Alto Tavoliere - 5 Reali Siti Vai su Facebook

Al via la cerimonia di apertura dei #MED2025! Intervengono il Ministro degli Affari Esteri @Antonio_Tajani e il Presidente di @ispionline @francobruni7, con il videomessaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A seguire al panel di apertura - X Vai su X

Ue, Mattarella: "Baluardo democrazia e Stato di diritto. Carenza azione comune adeguata indebolisce tutti" - "L'Euro, insieme alla Bce che ne tutela la stabilità, è uno dei simboli più tangibili e avanzati del processo di integrazione del nostro Continente avviato quasi settant'anni fa con i Trattati di Roma ... Come scrive adnkronos.com

Mattarella: Ue ritrovi slancio, coraggio - L'Ue, sottolinea, "rimane un baluardo della democrazia" e "ha il dovere di contribuire allo sviluppo di un ordine internazionale fondato su pace e dignità della persona". Scrive rainews.it

Riunione Bce a Firenze, Mattarella: "L'Ue trovi slancio e coraggio, è urgente accelerare" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Riunione Bce a Firenze, Mattarella: 'L'Ue trovi slancio e coraggio, è urgente accelerare' ... Si legge su tg24.sky.it