Ue il labirinto dell’unanimità | si può farne a meno solo… all’unanimità Ma Von der Leyen studia la mossa a sorpresa per sedurre Meloni e Orbán e svoltare sull’Ucraina
«Non intendo formulare una proposta di revisione dei Trattati nel senso di allargare il voto a maggioranza: la mia priorità è difendere gli interessi nazionali italiani». Con poche parole nette la scorsa settimana Giorgia Meloni ha chiuso la porta a un possibile abbandono – per lo meno su alcune materie – della regola dell’unanimità per le decisioni in ambito Ue. L’Italia, in altre parole, non intende rinunciare al diritto di veto che i Trattati Ue riconoscono agli Stati membri, suoi «soci fondatori». La questione è delicata, perché gli Stati sono per natura gelosissimi della loro sovranità. 🔗 Leggi su Open.online
Altri contenuti sullo stesso argomento
? Il Labirinto di Creta torna al Teatro Petruzzelli. INFORMAZIONI BOTTEGHINO. Biglietti in vendita al Botteghino del Teatro Petruzzelli e su www.vivaticket.it Il botteghino è aperto il lunedì dalle ore 10.00 alle ore 14.00, dal martedì al sabato dalle ore 11.00 all Vai su Facebook