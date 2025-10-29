Ue chiama Intesa per il fondo sull’IA
La Commissione europea di Ursula von der Leyen (foto) è in trattativa con otto dei principali investitori europei per coinvolgerli in un fondo destinato a sostenere le aziende nazionali che lavorano su tecnologie critiche. L’indiscrezione è stata riportata ieri da Politico aggiungendo che i rappresentanti degli investitori privati sono stati invitati a Bruxelles per discutere del loro coinvolgimento. Secondo i documenti consultati da Politico, gli investitori coinvolti dalla Commissione sono l’italiana Intesa Sanpaolo, la società di investimento danese Novo Holdings, l’Export and Investment Fund of Denmark, le spagnole CriteriaCaixa e Santander, il fondo pensione olandese APG Asset Management, la svedese Wallenberg Investments e la banca di sviluppo polacca Gospodarstwa Krajowego. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
