Udienza generale di Papa Leone XIV
“La pace inizia nel cuore dell’uomo”. Lo ha detto Papa Leone XIV nella catechesi dell’udienza di oggi, dedicata ai 60 anni della “Nostra Aetate”. Servizio di Cristiana Caricato TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Approfondisci con queste news
#LeoneXIV dedica al dialogo #interreligioso e al documento Nostra Aetate, la catechesi dell'udienza generale. Rievoca le radici ebraiche del cristianesimo e lancia l'appello a fare in modo “che nulla ci divida” #VaticanNewsIT Leggi qui Vai su Facebook
Papa Leone XIV durante l'udienza generale annuncia un evento storico: la preghiera ecumenica con Re Carlo, il Capo della Chiesa Anglicana https://tg.la7.it/vaticano/papa-leone-xiv-udienza-generale-incontro-re-carlo-capo-chiesa-anglicana-22-10-2025-2 - X Vai su X
Udienza Generale, Papa Leone XIV: la ferma condanna all’antisemitismo e l’appello all’unità - In occasione dei 60 anni della Nostra Aetate, Papa Leone pronuncia una dura condanna contro l'antisemitismo e invita al dialogo religioso. Secondo lalucedimaria.it
Papa Leone XIV: “La Chiesa non tollera l’antisemitismo e lo combatte” - Il forte appello contro l'antisemitismo di Papa Leone XIV nel 60esimo anniversario della 'Nostra Aetate', il documento del Concilio Vaticano II fondamentale ... Da lapresse.it
Udienza Generale, Leone XIV: “Riportare la speranza nel mondo devastato dalla guerra” - Leone XIV ricordando le radici del cristianesimo, ha invitato le religioni a unire le forze per la pace, la giustizia e la tutela del Creato ... Da interris.it