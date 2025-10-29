Udienza generale di Papa Leone XIV

Tv2000.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La pace inizia nel cuore dell’uomo”. Lo ha detto Papa Leone XIV nella catechesi dell’udienza di oggi, dedicata ai 60 anni della “Nostra Aetate”. Servizio di Cristiana Caricato TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

udienza generale di papa leone xiv

