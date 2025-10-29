U&D Barbara De Santi rivela | Ecco perché non tingerò più i capelli bianchi

Personaggi tv. “Ecco perché non tingerò più i capelli bianchi”. “U&D”, Barbara De Santi spiazza tutti: il motivo è sorprendente – Barbara De Santi ha deciso di dire addio alle tinte. La storica dama del Trono Over di Uomini e Donne ha scelto di mostrare con fierezza i suoi capelli bianchi, raccontando sui social il motivo profondo che l’ha spinta a farlo. Una scelta personale, ma anche simbolica: un modo per affermare la propria libertà e ribellarsi agli “obblighi sociali” che spesso impongono alle donne di apparire sempre impeccabili. “U&D”, Barbara De Santi rivela: “Ecco perché non tingerò più i capelli bianchi”. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “U&D”, Barbara De Santi rivela: “Ecco perché non tingerò più i capelli bianchi”

