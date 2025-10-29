Ucraina | Zakharova ' Macron invii soldati a guardia musei invece che a Kiev'
Mosca, 29 ott. (Adnkronos) - Il presidente francese Emmanuel Macron dovrebbe inviare truppe a guardia dei musei francesi anziché inviarle in Ucraina. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, riferendosi al rapporto del Servizio di intelligence estero russo, secondo cui, su ordine di Macron, lo Stato maggiore delle forze armate francesi si starebbe preparando a inviare fino a 2.000 soldati e ufficiali in Ucraina per assistere Kiev. "Secondo i dati del 2025, la Francia ha 1.123 musei. Macron farebbe meglio a inviare questi soldati a guardia di questi siti culturali, due per ciascuno. 🔗 Leggi su Iltempo.it
