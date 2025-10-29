Ucraina | Svezia consegnerà i Gripen l' impatto che potrebbero avere sulla guerra Adnkronos

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - Il primo degli aerei da combattimento svedesi Gripen potrebbe solcare i cieli ucraini già nel 2026, secondo il presidente Volodymyr Zelensky, dopo la firma dell'accordo fra Kiev e Stoccolma per l'acquisizione dei caccia. L'Ucraina, che all'inizio della guerra contro la Russia aveva a disposizione soltanto aerei di epoca sovietica, come i bombardieri Su-27, Mig-29 e Su-24, ha ampliato le sue capacità aeree con l'aiuto dei partner occidentali. Il Paese ha via via aggiunto alla sua flotta F-16 americani e Mirage 2000 francesi. Tuttavia, il numero di questi moderni caccia rimane limitato, lasciando l'Ucraina in difficoltà nel difendere le sue infrastrutture critiche e civili dai quotidiani attacchi russi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

