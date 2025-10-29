Ucraina Putin alza il tiro | Abbiamo circondato alcuni soldati ucraini Kiev li faccia ritirare

Ildifforme.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al momento, di fronte a queste dichiarazioni, il leader ucraino non ha risposto direttamente. Zelensky si è limitato a condannare con durezza l'attacco messo in atto dalle forze di Mosca nei confronti di un ospedale pediatrico a Kherson. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

ucraina putin alza il tiro abbiamo circondato alcuni soldati ucraini kiev li faccia ritirare

© Ildifforme.it - Ucraina, Putin alza il tiro: “Abbiamo circondato alcuni soldati ucraini, Kiev li faccia ritirare”

News recenti che potrebbero piacerti

Putin alza il tiro: al fronte abbiamo 700mila soldati - Vladimir Putin non fa sconti e avverte di avere "oltre 700mila uomini schierati sul fronte in Ucraina". Riporta quotidiano.net

Putin alza ancora il tiro: "Possiamo rispondere a qualsiasi minaccia" - Mentre porta avanti la sua campagna di guerra sul campo, continua anche quella dialettica di fronte al resto del mondo. Da ilgiornale.it

Trump, sanzioni al petrolio russo di Rosneft e Lukoil - Il presidente Usa: «È ora di mettere fine al conflitto in Ucraina, i colloqui con Putin non servono». Lo riporta ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Putin Alza Tiro