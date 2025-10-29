Ucraina Putin alza il tiro | Abbiamo circondato alcuni soldati ucraini Kiev li faccia ritirare
Al momento, di fronte a queste dichiarazioni, il leader ucraino non ha risposto direttamente. Zelensky si è limitato a condannare con durezza l'attacco messo in atto dalle forze di Mosca nei confronti di un ospedale pediatrico a Kherson. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
#TG2000 - Ucraina, scambi di droni nella notte. L’esercito di Kiev ha colpito una raffineria di petrolio e un impianto chimico nelle regioni occidentali della Russia. Mosca avanza nel Donetsk. #29ottobre #Ucraina #Russia #Putin #Donetsk #Zelensky #Mosca # Vai su Facebook
Ucraina, Usa: "Nessun piano per incontro Trump-Putin nell'immediato" #ucraina #russia #guerra #21ottobre - X Vai su X
Putin alza il tiro: al fronte abbiamo 700mila soldati - Vladimir Putin non fa sconti e avverte di avere "oltre 700mila uomini schierati sul fronte in Ucraina". Riporta quotidiano.net
Putin alza ancora il tiro: "Possiamo rispondere a qualsiasi minaccia" - Mentre porta avanti la sua campagna di guerra sul campo, continua anche quella dialettica di fronte al resto del mondo. Da ilgiornale.it
Trump, sanzioni al petrolio russo di Rosneft e Lukoil - Il presidente Usa: «È ora di mettere fine al conflitto in Ucraina, i colloqui con Putin non servono». Lo riporta ilsole24ore.com