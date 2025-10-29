Ucraina ondata di droni sulla Russia | colpita raffineria e impianto chimico

(Adnkronos) – La Russia sotto l'assedio dei droni ucraini. Almeno 100 i veicoli aerei senza pilota (UAV) neutralizzati dai sistemi di difesa aerea di Mosca nel corso della notte del 29 ottobre, secondo il Ministero della Difesa russo. Secondo quanto riportano invece i media russi su Telegram, Kiev ha colpito la raffineria NS-Oil nella comunità di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Altri contenuti sullo stesso argomento

La Russia ha lanciato un’altra ondata di attacchi massicci contro l’Ucraina, colpendo aree civili e infrastrutture energetiche in diverse regioni. Nella regione di Kyiv, tre persone sono state uccise, tra cui due bambini. Nella capitale, due persone sono state uccis - facebook.com Vai su Facebook

Ondata di raid russi in Ucraina nella notte, congelato l’incontro Trump-Putin - X Vai su X

Ucraina, ondata di droni sulla Russia: colpita raffineria e impianto chimico - Almeno 100 i veicoli aerei senza pilota neutralizzati dai sistemi di difesa aerea russi: quattro erano diretti verso Mosca abbattuti ... Scrive adnkronos.com

Ucraina, attacco di droni su Kharkiv. Trump: “Parlerò con Xi di Russia, vorrei ci aiutasse” - Crescono i segnali di apertura anche se non si fermano le ostilità: droni russi hanno attaccato Kharkiv ... Si legge su fanpage.it

Guerra Ucraina – Russia, nuova notte di bombardamenti: attacco aereo russo su Kiev, due morti e blackout. Sospeso l’incontro tra Putin e Trump - Mentre la capitale Kiev viene colpita da un massiccio attacco russo con droni e missili, ... Si legge su thesocialpost.it