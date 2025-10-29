Ucraina | media ' Kiev ha colpito raffineria petrolio in territorio russo'

Kiev, 29 ott. (Adnkronos) - L'esercito ucraino ha colpito una raffineria di petrolio e un impianto chimico nelle regioni occidentali della Russia. Lo riportano media russi su Telegram, precisando che nell'oblast' di Ul'janovsk, Kiev ha colpito la raffineria NS-Oil nella comunità di Novospasskoye. L'Ucraina avrebbe colpito inoltre l'impianto chimico Stavrolen nel Territorio di Stavropol. Lo stabilimento, una sussidiaria della Lukoil, è un importante produttore chimico e produce prodotti come benzene, polietilene e altri prodotti petrolchimici utilizzati per alimentare la macchina bellica russa in Ucraina. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ucraina: media, 'Kiev ha colpito raffineria petrolio in territorio russo'

