Ucraina colpita raffineria russa della Lukoil | attacco record a mille chilometri dal fronte

L?esercito ucraino ha sferrato un attacco di droni su obiettivi industriali strategici nelle regioni occidentali della Russia, colpendo una raffineria di petrolio e un importante impianto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Ucraina, colpita raffineria russa della Lukoil: attacco record a mille chilometri dal fronte

