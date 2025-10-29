Ucciso da colpo di pistola di un agente procura di Pavia guidata da Mario Venditti archiviò | L’inchiesta va riaperta

Abbiategrasso (Milano) – Più di nove anni fa, il 24 marzo 2016, Soufiane Ech Chafiy, che era in auto con due suoi amici, morì in ospedale a causa di un colpo di pistola sparato da un agente al termine di un inseguimento ad Abbiategrasso, in provincia di Milano. L'indagine fu archiviata dal gip su richiesta della Procura di Pavia, guidata all'epoca dal procuratore facente funzione Mario Venditti, ora indagato a Brescia per il caso Garlasco e per il cosiddetto "sistema Pavia". Ora la famiglia della vittima, che aveva 20 anni, ha chiesto alla Procura pavese, diretta da Fabio Napoleone, di riaprire quell'inchiesta per l'ipotesi di omicidio volontario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ucciso da colpo di pistola di un agente, procura di Pavia guidata da Mario Venditti archiviò: “L’inchiesta va riaperta”

Palermo, nuova rissa dove è stato ucciso Taormina: agente spinto a terra - PALERMO – Una nuova rissa è scoppiata in via Spinuzza, la stessa zona dove ha perso la vita Paolo Taormina, il giovane barman di 20 anni ucciso da Gaetano Maranzano, 28 anni, con un colpo di pistola ... Come scrive msn.com

Moussa Diarra ucciso in stazione a Verona, la manifestazione un anno dopo: «Troppo il silenzio sulle indagini» - Il 20 ottobre 2024 il giovane di 26 anni, in preda a delirio e armato di coltelli, fu raggiunto dal colpo di pistola di un agente ora indagato per eccesso di legittima difesa. Secondo corrieredelveneto.corriere.it