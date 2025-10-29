Uccise tre prostitute a Roma il Pubblico ministero chiede l’ergastolo per Giandavide De Pau

Carcere a vita e isolamento diurno per tre anni. E’ la richiesta della Procura di Roma per Giandavide  De  Pau  , l’uomo accusato del triplice femminicidio avvenuto il 17 novembre del 2022 nel quartiere Prati. L’uomo uccise, accoltellandole, due cittadine cinesi e la 65enne, cittadina colombiana, Marta Castano Torres. La richiesta e la premeditazione. Gli omicidi furono compiuti a distanza di poche ore in via Riboty e in via Durazzo. I corpi delle tre donne, così come emerso dall’indagine, vennero trafitti dalla lama in più punti. Una azione che per gli inquirenti venne pianificata da  De  Pau, in passato l’autista e uomo di fiducia di Michele Senese, esponente della malavita di stampo camorristico nella Capitale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

