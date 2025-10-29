Uccise la cognata per il parcheggio condominiale condannato a 23 anni di carcere Giuseppe Caputo
I giudici della Corte d’assise di Monza hanno stabilito un risarcimento per oltre 800mila euro a favore dei familiari della cognata Giovanna Chinnici, e disposto 5 anni di custodia in una struttura psichiatrica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
