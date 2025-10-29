Uccise il padre per difendere la madre è definitiva l’assoluzione per Alex Cotoia
(Adnkronos) – È definitiva l’assoluzione per Alex Pompa, il giovane che nell'aprile del 2020, appena 18enne, uccise con 34 coltellate il padre a Collegno, in provincia di Torino, al culmine dell'ennesima lite familiare per difendere la madre. I giudici della Quinta sezione penale della Cassazione, accogliendo la richiesta della procura generale presso la Suprema Corte . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
News recenti che potrebbero piacerti
+++Uccise il padre a colpi di mazza, Michele Fresi condannato all’ergastolo+++ Arzachena, nel dicembre 2023, dopo aver preso dieci francobolli di Lsd e poi cocaina picchiò a morte l’orafo Giovanni Fresi Vai su Facebook
Uccise il padre con 34 coltellate per difendere la madre, Alex Cotoia assolto in via definitiva: «Questa volta è davvero finita» - È definitiva l’assoluzione per Alex Cotoia, che nell'aprile del 2020, appena 18enne, uccise con 34 coltellate il padre a Collegno, in provincia di Torino, ... Si legge su ilgazzettino.it
Uccise padre per difendere al madre, assoluzione definitiva - È definitiva l'assoluzione per Alex Pompa finito sotto processo a Torino con l'accusa di avere ucciso il padre con 34 coltellate nel 2020 per difendere la madre nel corso dell'ennesima lite in famigli ... ansa.it scrive
La Cassazione: "Ricorso inammissibile". È definitiva l'assoluzione di Alex Cotoia - Nel 2020 il giovane uccise a Collegno il padre violento, Giuseppe Pompa, per difendere la madre. Si legge su rainews.it