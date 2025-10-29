Uccise il padre per difendere la madre confermata l’assoluzione per Alex Cotoia | Si difese finché il pericolo era finito

«Questa volta è davvero finita», è con un sospiro di sollievo che Alex Pompa – da qualche mese Alex Cotoia, cognome della madre – ha accolto la conferma della sua assoluzione da parte della Corte di Cassazione. Gli ermellini hanno giudicato inammissibile il ricorso della procura generale di Torino, che si era schierata duramente contro il proscioglimento per legittima difesa del giovane, oggi 22enne. Alex Cotoia il 30 aprile 2020 aveva ucciso il padre con 34 coltellate sferrate con 6 lame diverse a Collegno, nel Torinese, per difendere la madre e il fratello maggiore dalle continue aggressioni e vessazioni dell’uomo. 🔗 Leggi su Open.online