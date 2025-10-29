Uccise il padre per difendere la madre assoluzione definitiva per Alex Cotoia | Può cominciare a vivere

La Corte di Cassazione ha confermato oggi la sentenza di assoluzione per Alex Cotoia emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di Torino emessa lo scorso gennaio, riconoscendo dunque la legittima difesa del ragazzo nei confronti del genitore. Si chiude così una tristissima vicenda che ha visto il ragazzo uccidere il padre con 34 coltellate nel tentativo di difendere la madre e il fratello dalle continue vessazioni dell'uomo e poi processato per cinque anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it