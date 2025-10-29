Uccise il padre per difendere la madre assoluzione definitiva per Alex Cotoia | Può cominciare a vivere
La Corte di Cassazione ha confermato oggi la sentenza di assoluzione per Alex Cotoia emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di Torino emessa lo scorso gennaio, riconoscendo dunque la legittima difesa del ragazzo nei confronti del genitore. Si chiude così una tristissima vicenda che ha visto il ragazzo uccidere il padre con 34 coltellate nel tentativo di difendere la madre e il fratello dalle continue vessazioni dell'uomo e poi processato per cinque anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
+++Uccise il padre a colpi di mazza, Michele Fresi condannato all’ergastolo+++ Arzachena, nel dicembre 2023, dopo aver preso dieci francobolli di Lsd e poi cocaina picchiò a morte l’orafo Giovanni Fresi Vai su Facebook
Uccise il padre per difendere la madre, assoluzione definitiva per Alex Cotoia - Il giovane, nel 2020, appena 18enne, fermò il genitore che stava aggredendo la moglie. Si legge su rainews.it
Uccise il padre per difendere la madre, assoluzione definitiva per Alex Cotoia: “Può cominciare a vivere” - La Corte di Cassazione ha confermato oggi la sentenza di assoluzione per Alex Cotoia emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di Torino emessa lo scorso gennaio ... Segnala fanpage.it
Torino, uccise il padre violento per difendere la madre: assolto in via definitiva Alex Pompa - Allora 18enne, il ragazzo colpì il 52enne Giuseppe Pompa con 34 coltellate. Segnala quotidiano.net