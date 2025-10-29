Uccise il padre per difendere la madre assolto definitivamente Alex Cotoia

29 ott 2025

È definitivo: assolto Alex Cotoia, il 25enne che uccise il padre, cambiando poi il cognome e scegliendo quello della madre. Quella stessa madre che aveva cercato di difendere. Alex, a propria volta, si è dovuto difendere per l’ultima volta in tribunale: la quinta sezione penale della Cassazione ha accolto la richiesta della procura generale, rendendo definitiva l’assoluzione, come riporta Adnkronos. Cotoia era stato assolto in primo grado - gli era stata riconosciuta la legittima difesa - per poi essere condannato in appello a 6 anni e 2 mesi di reclusione. Nel 2024 la Cassazione aveva annullato con rinvio la sentenza di condanna, disponendo un appello bis, in cui il giovane era stato nuovamente assolto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

