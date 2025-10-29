Uccise il padre per difendere la madre assolto definitivamente Alex Cotoia
È definitivo: assolto Alex Cotoia, il 25enne che uccise il padre, cambiando poi il cognome e scegliendo quello della madre. Quella stessa madre che aveva cercato di difendere. Alex, a propria volta, si è dovuto difendere per l’ultima volta in tribunale: la quinta sezione penale della Cassazione ha accolto la richiesta della procura generale, rendendo definitiva l’assoluzione, come riporta Adnkronos. Cotoia era stato assolto in primo grado - gli era stata riconosciuta la legittima difesa - per poi essere condannato in appello a 6 anni e 2 mesi di reclusione. Nel 2024 la Cassazione aveva annullato con rinvio la sentenza di condanna, disponendo un appello bis, in cui il giovane era stato nuovamente assolto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Contenuti che potrebbero interessarti
+++Uccise il padre a colpi di mazza, Michele Fresi condannato all’ergastolo+++ Arzachena, nel dicembre 2023, dopo aver preso dieci francobolli di Lsd e poi cocaina picchiò a morte l’orafo Giovanni Fresi Vai su Facebook
Uccise il padre per difendere la madre, assoluzione definitiva per Alex Cotoia - Il giovane, nel 2020, appena 18enne, fermò il genitore che stava aggredendo la moglie. Segnala rainews.it
Torino, uccise il padre violento per difendere la madre: assolto in via definitiva Alex Pompa - Allora 18enne, il ragazzo colpì il 52enne Giuseppe Pompa con 34 coltellate. Da quotidiano.net
Uccise il padre con 34 coltellate per difendere la madre, Alex Cotoia assolto in via definitiva: «Questa volta è davvero finita» - È definitiva l’assoluzione per Alex Cotoia, che nell'aprile del 2020, appena 18enne, uccise con 34 coltellate il padre a Collegno, in provincia di Torino, ... Segnala ilgazzettino.it