uccise il padre per difendere la madre alex pompa assolto definitivamente da cassazione

Assoluzione definitiva per Alex Pompa, finito sotto processo a Torino con l’accusa di aver ucciso il padre per difendere la madre nel 2020 a Collegno. Il giovane, all’epoca appena 18enne, era intervenuto durante l’ennesima lite tra i suoi genitori e aveva colpito il padre con 34 coltellate. “Alex ora può cominciare a vivere”, ha affermato l’avvocato Claudio Strata, uno dei legali del giovane. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

