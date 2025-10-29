Uccise a coltellate tre donne a Prati chiesto l'ergastolo per il serial killer Giandavide De Pau

Fanpage.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura ha chiesto l'ergastolo con isolamento diurno per Giandavide De Pau, il serial killer ex autista di Michele Senese per il triplice femminicidio a Prati. A metà novembre la sentenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

