Uccise a coltellate tre donne a Prati chiesto l'ergastolo per il serial killer Giandavide De Pau
La Procura ha chiesto l'ergastolo con isolamento diurno per Giandavide De Pau, il serial killer ex autista di Michele Senese per il triplice femminicidio a Prati. A metà novembre la sentenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
