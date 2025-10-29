Ubriaco fradicio | dà di matto e molesta i clienti del bar poi si sente male

Bresciatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di tensione martedì sera in un bar del centro di Capriolo, dove un uomo, completamente ubriaco, ha dato in escandescenze seminando il panico tra i clienti. Decisamente alticcio e visibilmente fuori controllo, avrebbe iniziato a urlare, insultare e importunare gli altri avventori del. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Ubriaco Fradicio D224 Matto