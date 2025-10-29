Ubriaco fradicio | dà di matto e molesta i clienti del bar poi si sente male
Momenti di tensione martedì sera in un bar del centro di Capriolo, dove un uomo, completamente ubriaco, ha dato in escandescenze seminando il panico tra i clienti. Decisamente alticcio e visibilmente fuori controllo, avrebbe iniziato a urlare, insultare e importunare gli altri avventori del. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
