Ubriaco al volante causa incidente stradale e si sottrae agli accertamenti alcolemici | assolto
Assolto per non aver commesso il fatto: questo è il verdetto pronunciato dal Tribunale di Avellino, Giudice Monocratico Dott.ssa Pagano, nei confronti di un trentanovenne incensurato, classe 1986. I fatti risalgono al 1° Maggio 2021 allorquando i Carabinieri della Stazione di Solofra. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
