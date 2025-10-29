Ubriachi non pagano in un bar e ne danneggiano un altro | caos in piazza Salotto
Completamente ubriachi, entrano in un bar e vanno via senza pagare. Poi, non contenti, entrano in un altro locale e lo danneggiano seriamente. Alla fine vengono bloccati dalla polizia, che li ha trasportati in questura. È quanto accaduto nel pomeriggio di mercoledì 29 ottobre in piazza Salotto. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
