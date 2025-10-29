US Avellino il programma degli allenamenti
L’U.S. Avellino 1912 rende noto il programma di allenamenti in vista della prossima gara di campionato che la vedrà affrontare la Reggiana sabato 1 novembre 2025 alle 12:30. La squadra si allenerà nei seguenti orari: Mercoledì 29 Ottobre – allenamento pomeridiano alle ore 16:00 (porte chiuse). 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
? Al via la prevendita dei biglietti per Gruppo Lombardi Avellino Basket – Gruppo Mascio Bergamo, in programma mercoledì 29 ottobre alle ore 20:30 al PalaDelMauro. I tagliandi sono già disponibili su Go2.it e da domani presso la biglietteria del Palazzetto Vai su Facebook
U.S. Avellino, il programma degli allenamenti - La squadra si allenerà nei seguenti orari: Martedì 7 Ottobre – allenamento pomeridiano alle ore 17:00 (porte apert ... Si legge su msn.com
Terremoto in Irpinia, controlli in città: rifinitura per l'Avellino - L'articolo Terremoto in Irpinia, controlli in città: rifinitura per l'Avellino proviene da OttoPagine. msn.com scrive
Avellino, Juve Stabia nel mirino: il programma degli allenamenti e le ultime sugli assenti - Inizia così la settimana che condurrà i lupi al derby di sabato contro la ... Da msn.com