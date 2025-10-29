Twitter chiude per sempre | cosa succede dal 10 novembre

Il 10 novembre segnerà ufficialmente la chiusura del dominio twitter.com, storico indirizzo del social network fondato nel 2006 da Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone ed Evan Williams. La decisione arriva da X Corp, la società che oggi gestisce la piattaforma, trasformata in X dopo l’acquisizione da parte di Elon Musk e il cambio di nome avvenuto a luglio 2023. Con questa mossa si chiude un capitolo fondamentale nella storia dei social media. Cosa cambia per gli utenti. Il team di X ha comunicato tramite il profilo ufficiale @Safety, dedicato agli aggiornamenti sulla sicurezza, che dal 10 novembre non sarà più possibile accedere al proprio account utilizzando le chiavi di sicurezza legate a twitter. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

