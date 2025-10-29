Tv su Rai5 c' è Il mio nome è Battaglia | una fotografa nella storia

È impossibile pensare Palermo senza Letizia Battaglia. Palermo è Letizia e Letizia è Palermo. Donna in un ambiente di uomini, ha fatto della sua vita una conquista e della sua arte un impegno permanente. Ha documentato i crimini della mafia, denunciato la corruzione, reso visibili gli emarginati. 🔗 Leggi su Palermotoday.it