Tutti usiamo l’intelligenza artificiale e non ce ne accorgiamo

Roma, 29 ottobre 2025 – C’è un dato curioso che emerge dall’ultima ricerca commissionata da Equinix, società di infrastrutture digitali a livello globale e realizzata da Censuswide, specializzata in ricerche di mercato: il 41% degli intervistati afferma di non aver mai usato l’Intelligenza Artificiale nella vita quotidiana, o di farlo raramente. Eppure la realtà è un’altra: la usiamo molto spesso, ma non la riconosciamo. È diventata talmente integrata nelle nostre abitudini da sparire alla vista. Lo studio, condotto su 6.000 persone tra Regno Unito, Germania, Spagna, Finlandia, Svezia e Svizzera, fotografa un continente che si fida dell’Intelligenza Artificiale (lo dichiara oltre il 70% dei giovani sotto i 35 del campione), ma non la comprende del tutto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tutti usiamo l’intelligenza artificiale e non ce ne accorgiamo

