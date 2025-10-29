Tutti i mercatini dell' antiquariato a Milano ecco dove sono a novembre

Curiosità, modernariato e soprattutto antiquariato. Sono molti i mercatini che tornano a Milano con le loro bancarelle dove trovare preziosi oggetti del passato. Per molti è un'autentica passione, per altri pura curiosità. Comunque sia, i mercatini dell'antiquariato non conoscono stagione e ogni. 🔗 Leggi su Milanotoday.it