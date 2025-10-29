Tutte le novità Panini Comics annunciate a Lucca 2025 | DC Marvel Disney e Manga

Durante Lucca Comics & Games 2025, Panini Comics ha presentato un ampio piano editoriale per il 2026, che coinvolge tutti i suoi marchi principali: DC Comics, Marvel, Disney, il mondo manga e le pubblicazioni dedicate a Warhammer. Ecco il riepilogo completo delle uscite annunciate. (Articolo in aggiornamento) DC Comics: il rilancio parte da Batman 1 di Matt Fraction. Il rilancio dell’universo DC partirà ufficialmente a maggio 2026 con un nuovo corso editoriale guidato da nomi di primo piano. Batman 1 (rilancio di Matt Fraction) – maggio 2026 Matt Fraction firma la nuova serie dedicata al Cavaliere Oscuro, pensata come punto di ripartenza per vecchi e nuovi lettori. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Tutte le novità Panini Comics annunciate a Lucca 2025: DC, Marvel, Disney e Manga

Leggi anche questi approfondimenti

La Tecnica della Scuola. . Decreto Scuola 2025: tutte le novità! Carta docente: estesa a 190mila precari, nuovi limiti per hardware/software e più possibilità di acquisto di libri, corsi e trasporti. Maturità: nuovo nome dal 2026, colloquio su 4 discipline, com Vai su Facebook

A Lucca Comics & Games tutti gli annunci delle novità Panini del 2026 - Da Dc a Marvel, passando per Topolino Disney, Panini Comics, Planet Manga e le Collectibles. Scrive luccaindiretta.it

Le uscite Panini Comics del 1° maggio 2025 - Tra le uscite targate Panini Comics del 1° maggio 2025 troviamo, in avvicinamento allo Star Wars Day (May The Fourth) il 50° e conclusivo numero della serie attuale di Star Wars, che proietta la ... Come scrive mangaforever.net

Thunderbolts*: quattro volumi Panini Comics per scoprire le origini dei personaggi - Il film Thunderbolts* sta conquistando gli spettatori di tutto il mondo e, per permettere di conoscere meglio i personaggi e le storie Marvel, Panini Comics ha selezionato quattro interessanti volumi. movieplayer.it scrive