Tutela infrastrutture export | l’Etna del vino fa squadra
Giovedì 30 Ottobre, Katane Palace Hotel Catania, ore 9.30 Focus su "Opportunità e strumenti per la crescita del sistema Etna Wine": amministrazioni, mondo accademico e imprese insieme per costruire una cabina di regia CATANIA – Superare la frammentazione territoriale con l'obiettivo di creare una regia unica; costruire un sistema integrato per valorizzare il patrimonio vitivinicolo dell'Etna come leva di sviluppo; potenziare le infrastrutture del vino e le connessioni fisiche e digitali del comprensorio. Sono molteplici gli obiettivi del focus " Opportunità e strumenti per la crescita del sistema Etna Wine " – promosso da Mada Vinea – che si svolgerà giovedì 30 ottobre, a partire dalle ore 9.
