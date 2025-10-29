ABBONATI A DAYITALIANEWS Giovedì 30 Ottobre, Katane Palace Hotel Catania, ore 9.30 Focus su “Opportunità e strumenti per la crescita del sistema Etna Wine”: amministrazioni, mondo accademico e imprese insieme per costruire una cabina di regia CATANIA – Superare la frammentazione territoriale con l’obiettivo di creare una regia unica; costruire un sistema integrato per valorizzare il patrimonio vitivinicolo dell’Etna come leva di sviluppo; potenziare le infrastrutture del vino e le connessioni fisiche e digitali del comprensorio. Sono molteplici gli obiettivi del focus “ Opportunità e strumenti per la crescita del sistema Etna Wine ” – promosso da Mada Vinea – che si svolgerà giovedì 30 ottobre, a partire dalle ore 9. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tutela, infrastrutture, export: l’Etna del vino fa squadra