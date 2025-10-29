Turista tedesco 63enne annega nelle acque di Cefalù La tragedia nella zona di Mazzaforno

Un uomo di 63 anni, di nazionalità tedesca, è annegato ieri pomeriggio (28 ottobre) nelle acque di Cefalù, nei pressi di Mazzaforno. Sul posto si è immediatamente recato il personale sanitario del 118, che ha tentato di rianimare l’uomo, purtroppo senza successo. La Centrale Operativa 118 Palermo-Trapani ha richiesto l'intervento dei Tecnici del Servizio Regionale Sicilia del Corpo Nazionale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

