Turista tedesco 63enne annega nelle acque di Cefalù La tragedia nella zona di Mazzaforno

Feedpress.me | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 63 anni, di nazionalità tedesca, è annegato ieri pomeriggio (28 ottobre) nelle acque di Cefalù, nei pressi di Mazzaforno. Sul posto si è immediatamente recato il personale sanitario del 118, che ha tentato di rianimare l’uomo, purtroppo senza successo. La Centrale Operativa 118 Palermo-Trapani ha richiesto l'intervento dei Tecnici del Servizio Regionale Sicilia del Corpo Nazionale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

