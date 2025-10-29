Turista per un giorno | Barbascura X paparazzato al MuSe

Sorpresa al MuSe di Trento: nella giornata di ieri, martedì 28 ottobre, è stato visto girare per le sale del museo delle scienze delle Albere Barbascura X. Noto e originale divulgatore scientifico, nonché uno tra gli youtuber più conosciuti nel panorama nazionale, Barbascura X si è goduto una. 🔗 Leggi su Trentotoday.it