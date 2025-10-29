Turismo Valencia dà il via all’Anno Giubilare del Santo Calice
(Adnkronos) – Valencia si prepara a celebrare il III Anno Giubilare del Santo Calice, un evento che inizierà ufficialmente il 30 ottobre con una messa nella Cattedrale. L’iniziativa è stata ufficialmente presentata il 21 ottobre durante una cerimonia svoltasi all’Almudín, alla presenza dell’arcivescovo di Valencia, monsignor Enrique Benavent, e della sindaca María José Catalá. Nel . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
