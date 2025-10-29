Turchia crolla palazzo a causa dei lavori della metropolitana | i soccorsi
Un condominio di sette piani nella città di Gebze, nel nord-ovest della Turchia, è crollato mercoledì mattina presto, intrappolando cinque persone sotto le macerie. Sotto le macerie è rimasta intrappolata una famiglia composta da cinque persone. Non è ancora noto se ci siano vittime. Le squadre della Direzione per la gestione dei disastri e delle emergenze, o AFAD, sono sul posto per le operazioni di salvataggio. L’agenzia statale Anadolu riferisce che la causa del crollo è attualmente sconosciuta. Il sindaco di Gebze Zinnur Büyükgöz, parlando ai media locali, ha suggerito che il crollo potrebbe essere correlato ai lavori di costruzione della metropolitana in corso nelle vicinanze. 🔗 Leggi su Lapresse.it
