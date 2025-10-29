Turbolenze in volo | così Emirates lavora per ridurre al minimo imprevisti e gravi episodi

Le turbolenze stanno diventando una sfida sempre più seria per le compagnie aeree a causa della loro crescente frequenza e gravità. Per questo motivo Emirates ha adottato un approccio proattivo basato sui dati per affrontare gli occasionali inconvenienti e pianificare voli più fluidi e sereni. La compagnia aerea ha adottato proattivamente una strategia diversificata e multilivello, sfruttando molteplici fonti di informazione per fornire dati accurati e in tempo reale sulle turbolenze. Questo approccio ha contribuito a ridurre gli imprevisti e gravi episodi di turbolenza sui voli della sua rete, con nuove iniziative lanciate lo scorso anno che hanno contribuito a migliorare l'esperienza di bordo per passeggeri ed equipaggio.

