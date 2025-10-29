Tumori pediatrici quasi il 60% dei piccoli pazienti abruzzesi costretto a curarsi altrove

Chietitoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ammalarsi di tumore quando si hanno ancora in mano bambole o macchinine, e la vita dovrebbe essere solo gioco. Accade a circa 2.500 bambini e adolescenti ogni anno in Italia, colpiti da forme tumorali rare ma tra le principali cause di morte in età evolutiva.In Abruzzo, la situazione si aggrava. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

