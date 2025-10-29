TS – Juve vorrei 100 gol a stagione! Tudor? Colpa di tutti E sul rinnovo scenari aperti

2025-10-29 22:51:00 Flash news da TS: Un Dusan Vlahovic senza peli sulla lingua quello che ha parlato in conferenza nel post partita di Juve-Udinese. Il centravanti, che ha conquistato e trasformato il rigore del momentaneo 1-0, in sala stampa ha usato parole da vero leader, toccando anche il tema dell’esonero di Igor Tudor. Punto di riferimento in campo, con tanto di standing ovation da parte dei tifosi, ma anche davanti ai microfoni il numeor 9 non è stato da meno dopo il 3-1 dello Stadium. Juve, Vlahovic su Tudor e futuro. Così Vlahovic: “ Sono stati giorni difficili, eravamo concentrati. Ci abbiamo pensato dopo la Lazio, però poi abbiamo pensato solo a stasera. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

