Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che abbasserà, dopo poco più di sei mesi, i dazi imposti alla Cina come ritorsione per la produzione di Fentanyl illegale nel Paese. Trump ha dichiarato che Pechino collaborerà con le forze dell’ordine americane sul contrasto al traffico dell’oppiaceo sintetico che ha causato un’ondata di morti per overdose tra il 2020 e il 2023. Trump ha utilizzato il traffico di Fentanyl come primo pretesto per imporre dazi a Cina, Messico e Canada. Anche dopo la tregua commerciale con Pechino, le t ariffe doganali al 20% introdotte su tutte le merci cinesi proprio come punizione per il traffico di questa sostanza non erano state rimosse. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Trump torna indietro e abbassa i dazi, la cessione sul Fentanyl della Cina