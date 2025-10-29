Trump torna indietro e abbassa i dazi la cessione sul Fentanyl della Cina
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che abbasserà, dopo poco più di sei mesi, i dazi imposti alla Cina come ritorsione per la produzione di Fentanyl illegale nel Paese. Trump ha dichiarato che Pechino collaborerà con le forze dell’ordine americane sul contrasto al traffico dell’oppiaceo sintetico che ha causato un’ondata di morti per overdose tra il 2020 e il 2023. Trump ha utilizzato il traffico di Fentanyl come primo pretesto per imporre dazi a Cina, Messico e Canada. Anche dopo la tregua commerciale con Pechino, le t ariffe doganali al 20% introdotte su tutte le merci cinesi proprio come punizione per il traffico di questa sostanza non erano state rimosse. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Contenuti che potrebbero interessarti
#Cronaca Torna Report , stasera Ranucci parla di “Piccoli Trump crescono” - facebook.com Vai su Facebook
Gustavo Petro? "Un leader del narcotraffico illegale che incoraggia fortemente la produzione massiccia di droga, in grandi e piccole piantagioni, in tutta la Colombia”. Il presidente degli Stati Uniti Trump torna ad attaccare il leader colombiano. L’articolo compl - X Vai su X
Trump torna indietro e abbassa i dazi, la cessione sul Fentanyl della Cina - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che abbasserà i dazi alla Cina imposti per il supposto ruolo del Paese nella produzione di Fentanyl ... Lo riporta quifinanza.it