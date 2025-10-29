Trump sull' Air Force One | Mi attendo un buon incontro con Xi Jinping – Il video

(Agenzia Vista) Corea del Sud, 29 ottobre 2025 "Ho ottimi rapporti con la Cina. Molti problemi verranno risolti. Penso che con il Presidente Xi Jinping avremo un risultato molto buono per i nostri Paesi e per il mondo", lo ha detto Trump sull'Aiir Force One in viaggio verso la Corea del Sud dove incontrerà Xi Jinping. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online