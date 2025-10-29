Trump sfida Putin | ecco il drone sottomarino che lancia bombe atomiche

Vladimir Putin sfida gli avvertimenti di Donald Trump annunciando il test di un drone sottomarino russo con capacita nucleare. Domenica, il presidente russo si era congratulato per il successo del test finale del missile da crociera a propulsione nucleare Bourevestnik, che ha “una gittata illimitat” e che sarebbe in grado di tenere a bada quasi tutti i sistemi di intercettazione. “È inappropriato da parte di Putin dire questo. Dovrebbe porre fine alla guerra in Ucraina", aveva reagito il Capo della Casa Bianca, aggiungendo che “questa guerra che doveva durare una settimana entrerà presto nel quarto anno. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Trump sfida Putin: ecco il drone sottomarino che lancia bombe atomiche

