Trump rompe il muro con la Corea del Nord | Presto ci sarà un accordo

Donald Trump ha dichiarato di ritenere che "molti problemi" saranno risolti durante il suo incontro previsto per giovedi con il suo omologo cinese Xi Jinping in Corea del Sud. "Penso che avremo un ottimo incontro con il presidente cinese Xi e che molti problemi saranno risolti", ha dichiarato ai giornalisti a bordo dell'aereo presidenziale Air Force One. Il presidente americano, intanto, prevede di abbassare i dazi doganali contro Pechino: "Penso che li ridurrò perchè credo che ci aiuteranno con il problema del fentanyl". La Cina collaborerà con le forze dell'ordine americane riguardo a questa droga sintetica che ha causato migliaia di morti negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

