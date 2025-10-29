Trump lascia intendere un terzo mandato | Non ho il permesso ma vedremo cosa accadrà

(Adnkronos) – Il presidente statunitense Donald Trump ha ammesso di non "avere il permesso" di correre per un terzo mandato alla Casa Bianca, pur lasciando intendere di non escludere del tutto l’ipotesi. "Sono al massimo nei sondaggi e, da quello che ho letto, credo di non avere il permesso di candidarmi. Vedremo cosa accadrà. è . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

