Trump incoronato re in Corea del Sud
Donald Trump è in Corea del Sud, terza ed ultima tappa del tour asiatico. L'attenzione in realtà è concentrata sull'incontro cruciale ed attesissimo con il leader cinese Xi, mentre non ci sarà, per mancanza di tempo si dice, quello con il dittatore Kim jong-un. Seul però coglie l'occasione, in questa tesa vigilia, per sorprendere il presidente americano, compito non da poco. Dopo il bilaterale ufficiale con il leader sudcoreano, è il momento dello scambio dei doni, ed è qui che arriva la sorpresa. Trump incoronato re: per lui, una corona d'oro, replica di quella dell'antico regno coreano di Silla, insieme alla medaglia del gran ordine di Mugungwa, massima onorificienza del Paese, per il contributo alla pace, nella penisola coreana e nel mondo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Approfondisci con queste news
Quasi 7 milioni in piazza per le manifestazioni "No Kings" contro la "deriva autoritaria" di Trump. Il presidente risponde con un video che lo ritrae nei panni di un pilota incoronato mentre dall'aereo sgancia letame sui manifestanti. Vai su Facebook
Quasi 7 milioni in piazza per le manifestazioni "No Kings" contro la "deriva autoritaria" di Trump. Il presidente risponde con un video che lo ritrae nei panni di un pilota incoronato mentre dall'aereo sgancia letame sui manifestanti - X Vai su X
Trump ‘incoronato’ in Corea, un regalo da re per il presidente - Il presidente degli Stati Uniti, ricevuto dal presidente della Corea del Sud, Lee Jae Myung, riceve un dono speciale. Da msn.com
Trump accolto in Corea del Sud sulle note di “YMCA” - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato accolto sulle note di “YMCA” dei Village People all’arrivo a Busan, Corea del Sud, mercoledì 29 ottobre ... Lo riporta msn.com
Trump incoronato re in Corea del Sud - Barbara D’Urso rompe il silenzio sul "veto Mediaset in Rai”: Fabrizio Corona pubblica l'audio segreto «Preso a calci e pugni dal sindaco», arrivano le dimissioni dopo la denuncia del consigliere di ... Lo riporta msn.com