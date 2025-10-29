Trump incoronato re in Corea del Sud

Donald Trump è in Corea del Sud, terza ed ultima tappa del tour asiatico. L'attenzione in realtà è concentrata sull'incontro cruciale ed attesissimo con il leader cinese Xi, mentre non ci sarà, per mancanza di tempo si dice, quello con il dittatore Kim jong-un. Seul però coglie l'occasione, in questa tesa vigilia, per sorprendere il presidente americano, compito non da poco. Dopo il bilaterale ufficiale con il leader sudcoreano, è il momento dello scambio dei doni, ed è qui che arriva la sorpresa. Trump incoronato re: per lui, una corona d'oro, replica di quella dell'antico regno coreano di Silla, insieme alla medaglia del gran ordine di Mugungwa, massima onorificienza del Paese, per il contributo alla pace, nella penisola coreana e nel mondo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

