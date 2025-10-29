Trump incontrerà Xi Jinping | il presidente americano si aspetta un ottimo risultato

Il presidente americano Donald Trump incontrerà il suo omologo cinese Xi Jinping. “Penso che avremo un ottimo risultato“, ha detto Trump. Tuttavia, le questioni commerciali irrisolte incombono sulla visita di Trump. Trump incontrerà Xi Jinping La Cina ha confermato che il presidente Xi Jinping incontrerà il suo omologo americano Donald Trump giovedì in Corea del . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Trump incontrerà Xi Jinping: il presidente americano si aspetta “un ottimo risultato”

