Trump in Corea del Sud per vertice Apec alla vigilia dell’incontro con Xi
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump prosegue il suo viaggio in Asia con l’ ultima tappa in Corea del Sud. Alla vigilia dell’atteso bilaterale con il presidente cinese Xi Jinping, oggi, mercoledì, il leader della Casa Bianca incontra il presidente sudcoreano Lee Jae Myung a Gyeongju, città storica che ospita quest’anno il vertice dell’ Asia-Pacific Economic Cooperation (Apec). Trump: “Molti problemi saranno risolti in incontro con Xi”. Mentre era in volo verso la Corea del Sud, Trump ha parlato con i cronisti di cosa si aspetta dall’imminente incontro con il leader di Pechino, esprimendo fiducia nei suoi “ottimi” rapporti con la Cina. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Trump è arrivato oggi in Corea del Sud per il vertice Apec, a margine del quale incontrerà domani il presidente cinese Xi. #ANSA - X Vai su X
La Corea del Nord ha effettuato un test missilistico terra-mare al largo della costa occidentale, alla vigilia della visita del presidente americano Donald Trump in Corea del Sud. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Trump giunto in Corea del Sud, 'risolverò molte questioni con Xi' - Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato di credere che "molte questioni" saranno risolte durante il vertice programmato con il suo omologo cinese Xi Jinping, domani in Corea del Sud. Da ansa.it
Nordcorea: Trump, 'non vedrò Kim, non abbiamo trovato momento giusto per meeting' - Donald Trump ha dichiarato di non essere riuscito a organizzare un meeting con il leader nordcoreano Kim Jong U ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it
Corea del Sud-Usa: Trump, accordo commerciale verrà finalizzato “molto presto” - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto oggi dopo il suo arrivo a Gyeongju, per l'annuale vertice della Cooperazione ... Da agenzianova.com