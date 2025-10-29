Trump in Corea del Sud per vertice Apec alla vigilia dell’incontro con Xi

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump prosegue il suo viaggio in Asia con l’ ultima tappa in Corea del Sud. Alla vigilia dell’atteso bilaterale con il presidente cinese Xi Jinping, oggi, mercoledì, il leader della Casa Bianca incontra il presidente sudcoreano Lee Jae Myung a Gyeongju, città storica che ospita quest’anno il vertice dell’ Asia-Pacific Economic Cooperation (Apec). Trump: “Molti problemi saranno risolti in incontro con Xi”. Mentre era in volo verso la Corea del Sud, Trump ha parlato con i cronisti di cosa si aspetta dall’imminente incontro con il leader di Pechino, esprimendo fiducia nei suoi “ottimi” rapporti con la Cina. 🔗 Leggi su Lapresse.it

