Trump in Corea del Sud domani incontro con Xi Jinping

Nel suo viaggio in Asia il presidente degli Stati Uniti Trump è arrivato in Corea. Domani l’atteso incontro con il presidente cinese Xi Jinping. Servizio di Fabio Bolzetta TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Trump in Corea del Sud, domani incontro con Xi Jinping

